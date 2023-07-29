政情：沖涼唔用番梘沐浴露 林超英話對皮膚好

節約係美德。向來鼓吹慳電嘅天文台前台長林超英，不但炎炎夏日都盡量唔開冷氣，同埋藉住縮短沖涼時間以減少用水外，仲已經十幾年冇用番梘或沐浴露沖涼啦！佢話喺香港生活，毋須上山掘泥，又唔係落田耕作，更唔使去採煤、落礦場開礦，身體又點會污糟呢？當身體出汗、或皮膚沾上塵垢，只要用水一沖就乾淨晒，咁到底仲要舊番梘嚟做咩呢？

林超英出席網台訪談節目中提到，節約能源首要之務，係唔好開屋企部冷氣機。第二件事，唔好沖熱水涼；而即使要沖熱水涼，時間亦應該縮短，畢竟時下嘅即熱式熱水爐功率高達一萬火（瓦），短短6分鐘就已經耗用一度電。佢話有啲後生仔沖涼沖成半個鐘，條數計落好犀利㗎。由於佢沖涼淨係用清水而唔用番梘，咁就可省卻淋濕身、搽番梘繼而再沖水嘅耗水量同時間，所以沖涼一分鐘多啲就夠嘞。

指洗頭另計 仍要用化學品 至於點解唔用番梘或沐浴露，林超英話無關環保，只係按照皮膚科醫生嘅主張，認為唔用番梘對皮膚反而係最好。之不過，洗頭另計，佢話自己洗頭仍然要用化學物質，但由於頭髮短，都唔會用得幾多時間。佢話用清潔劑洗頭，會洗走保護頭髮嘅天然物質，跟住就要落護髮素等彌補嘅措施。其實番梘同沐浴露都係咁，洗完之後皮膚乾燥，於是又要搵另一樣嘢搽上去。佢話睇番一、二百年前嘅人沖涼，都係用水沖完就涼身。又指生活中除咗慳電，其實仲可以慳好多嘢㗎。

倡冷氣調28℃ 慳錢救地球 雖然林超英所奉行嘅節約原則，好多人都覺得匪夷所思，但佢強調自己並非「環保絕對主義者」，而係「某種自由主義嘅人」。譬如有人登門造訪，佢都會視乎對方嘅意願而開冷氣，畢竟佢唔可以要求人家跟自己一樣，更何況任何事一旦去到絕對都會變咗歪理。

佢又話日本辦公室普遍將空調溫度調校至攝氏28度嘅做法，既節省電力又適合人體。事關喺生物學角度，若不穿衣服嘅人體運作，攝氏27至28度嘅周遭環境其實係一個熱量平衡、同埋舒服嘅溫度。佢話慳電唔單止救地球，仲可以慳荷包，指加電費30%，港人已經呱呱叫，但同期英國同歐洲嘅電費就加咗3倍！佢話咁驚人嘅電費加幅，冇人可以保證唔會喺香港發生，所以大家為咗自己個荷包，都應該學吓慳電。

林超英