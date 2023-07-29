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街頭伸狼爪 中年漢落網

【本報訊】本周四晚上10時許，一名20歲少女途經旺角亞皆老街期間，懷疑遭一名男子施「鹹豬手」非禮，少女被嚇至花容失色，驚魂甫定後報案求助。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名姓陳（42歲）男子，並把他帶走扣查。
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