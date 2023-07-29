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偷拍女子春光 緝變態男

【本報訊】本周四晚上9時許，執法人員接獲報案，指一名28歲女子在觀塘開源道，懷疑被人以手提電話偷拍。人員接報到場，經初步調查後，把案件列作「非法拍攝或觀察私密部位」，正追緝一名年約20至30歲男子，案發時身穿淺棕色上衣、黑色短褲及灰色波鞋。
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