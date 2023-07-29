殺豬令推近兩年 仍常見蹤影

【本報訊】本港近年不時發生野豬與人衝突事件，引起社會關注，政府由2021年11月起實施「殺豬令」，定期捕捉市區出沒的野豬並且人道毀滅，同日停止捕捉及避孕/搬遷計劃，根據漁護署數據，截至今年2月，共進行了超過170次野豬捕捉行動，人道處理共逾400隻野豬。而單計2022至23年度的首11個月，已殺掉330隻野豬，比對上一個年度多兩倍。不過，政府殺豬並無明顯地減少野豬出沒情況，昨日有野豬出沒火炭更涉傷人就反映此現象。

香港野豬關注組幹事黃豪賢強調，野豬不會無故攻擊人類，呼籲市民任何時候都應與野豬保持距離，亦應理解及留心野豬出沒情況。而據知涉事野豬本身已受傷，受傷後的動物情緒會較一般差，不排除因自我保護而作出相關行為，形容今次傷人事件為悲劇。

團體：倘受襲勿手腳擋格 他又指，若市民真的遭受野豬攻擊，切忌用手或腳去與擋格，應以硬物抵擋，並且在可行情況下盡快逃離，通常野豬咬人後都會立即逃走，不應與之對抗。