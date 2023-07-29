野豬再殺入市區 火炭站噬男撞女

成年野豬在昨日接近中午突然在港鐵火炭站附近現身，甫見途人即野性大發，撞倒一名女途人及咬傷一名男子後，一度逃遁失去蹤影。期間，野豬更懷疑闖入附近行車線，引發兩車首尾相撞。相關部門人員為治「豬患」，分頭兜截搜索，其後在接近一公里外的草叢圍堵野豬，最後施放麻醉劑把牠制服。由於該隻野豬對公眾構成危險，漁護署其後已作人道處理。

昨日上午11時許，一隻重約70公斤、體長近1.2米的成年野豬，在樂景街近港鐵火炭站B出口對開四處亂竄，期間撞跌一名姓李（35歲）女途人，並向附近一名姓余（15歲）少年施襲，余男與野豬搏鬥約半分鐘，身上多處受傷，不少途人驚呼走避，並通知港鐵職員報案求助。野豬得逞後未有久留，未待相關人員趕至，已經逃至城門河躍入河道暢泳，並朝沙田消防局方向游去。

跳河逃走 匿草叢被擒獲 救護員接報趕至，替兩名傷者檢查傷勢，遇襲的李女右側大腿受傷，余男則被咬傷手肘及腳部，經敷治包紮後，俱被送往沙田威爾斯親王醫院治理，前者則需要留醫。由於野豬下落不明，執法人員持盾戒備，聯同漁護署人員展開搜索。至下午1時許，人員在距離事發現場逾一公里的大涌橋路一帶，發現野豬匿藏在單車徑旁邊的草叢。漁護署人員隨即在周圍拉起繩網防止野豬逃脫，其後由獸醫向野豬發射麻醉劑把牠擒獲，結束逾3小時的「人豬大戰」。

受傷姓余少年是一名中三學生，他憶述指當時目睹野豬發惡傷人，遂上前協助，未料野豬轉移矛頭撲襲而至。余嘗試用排球鞋袋擋格及砸打野豬頭部，惟野豬仍緊咬不放，每當被掙脫便張嘴撲前，令他被咬至身傷褲穿，形容最後要「好大力咁揈開佢」始能脫困。余續指，港鐵職員曾用圍欄把野豬逼入一處角落，野豬情緒似乎稍稍平復，暫時停止攻擊，但疑因附近多人圍觀拍照，令其再受刺激而發惡逞兇；而他亦留意到野豬口部流血，不排除牠早已有傷在身，相信因此而更具攻擊性。

漁護署發言人表示，涉事野豬身上無明顯傷痕，考慮到牠在市區出沒會對公眾構成危險，已安排作出人道處理。根據該署數字，去年涉及野豬傷人的個案有36宗，造成49人受傷；而今年截至昨日，共錄得4宗同類個案並有5人受傷。

野豬闖公路 Tesla撞貨Van 另外，在野豬大鬧的相若時間，有途經的士之車Cam拍攝到一頭野豬闖入火炭路行車線，期間有車輛急停閃避，結果釀成兩車相撞。該段長約一分鐘的影片，拍攝時間顯示為昨日上午11時48分，片段可見火炭路往沙田方向三線車輛依交通燈號行駛期間，一頭野豬從路中分隔欄杆跑出，快線一輛深色客貨車隨之煞停，惟尾隨而至的Tesla電動車疑收掣不及，追尾撞上客貨車，路面登時響號聲四起。事發後，一把疑似的士女乘客的聲音稱：「撞咗！」另一男子則唉聲嘆氣回應：「隻野豬呀，見唔見到？」片段至此結束，惟未能確定此豬是否彼豬。