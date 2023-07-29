跨部門反黑工 拘16人包括假難民

【本報訊】入境處本周一連4日（24日至27日）在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」，及連同另一執法部門執行的「冠軍行動」及「風沙行動」。行動中共拘捕16人，包括14名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。據了解，其中一名黑工是假難民。

4日搜查135地點 「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了18個目標地點，包括按摩院、餐廳及零售店舖等，共拘捕8人。其中一名懷疑非法勞工是持「行街紙」。據了解，她是尼泊爾籍假難民，被捕時從事酒樓洗碗。另有一名涉聘用非法勞工被捕的僱主。另外，在「冠軍行動」中，執法人員在中西區搜查了117個目標地點，包括洗衣店、裝修中單位及餐廳等，共拘捕6人。另在「風沙行動」中，執法人員於上水寶運路拘捕一名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地男旅客。該批懷疑用作水貨用途的貨物主要包括化妝品及護膚品。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪；發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者最高刑罰可罰款50萬元和監禁10年。