4招性騷擾女職員 會所男上司賠9萬元

【本報訊】一間私人俱樂部會所的前女職員，指稱在職期間遭男上司性騷擾，控訴對方施展「掃背、緊貼、淫笑、盯望」4宗罪，經常向她展露「變態」微笑，凝望她的雙腿與胸部，令她感難受，最後辭職。她其後向平等機會委員會投訴，平機會代她入稟區院，民事控告前男上司違反《性別歧視條例》，要求對方書面道歉及賠償。區院昨頒判詞，裁定被告須賠償9萬元及支付相關訟費及利息。

本案匿名原告，在申索書以「C」作代號，被告則是曾與她一同工作的男上司。該名男上司一直沒有提出抗辯，法官早前已裁定被告須就案件負上責任，是次判詞只處理賠償額問題。就情感傷害賠償方面，法官認同被告以上司身份剝削原告，且信立原告確飽受困擾，裁定被告須支付8萬元。

掃背緊貼淫笑盯望 另外，法官又指原告就事件作書面投訴，但被告仍繼續其行為，故須就加重賠償支付一萬元，因此被告共須支付9萬元。

據申索書指，C於2018年4月至2019年7月在一間私人俱樂部任活動統籌員，被告則是營運經理。

2018年5月至翌年5月期間，C遭被告多次以身體碰觸，包括在茶水間突從後走近以手掃她背部等，當C質問他為何這樣做時，被告以「變態」的微笑作回應；多次不必要地以胸貼近其背部、及捉住她的手；經常盯住其身體看，又會叫她走到面前讓他盯住，且不時盯住她的胸部及腿部。C對被告的行為感到惡心，而有關行為持續逾年。案件編號：DCEO 10/2021