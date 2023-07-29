截陸空貨運搜倉 破3案檢毒值3800萬

【本報訊】海關在上月及本月先後偵破3宗毒品案，分別於香港國際機場貨運站、深圳灣管制站及元朗區，檢獲懷疑液態氯胺酮（俗稱K仔）、大麻花和冰毒，總市值逾3,800萬元。案件仍在調查，不排除稍後有人被捕。

荷蘭運抵 車蠟掩飾液態K仔 上月17日及18日，海關透過風險評估，在機場檢查3箱從荷蘭空運抵港、報稱汽車車蠟的貨物，發現其X光影像有異，加上運貨人支付高昂費用空運相對廉價的車蠟，認為當中存有疑點。關員遂打開貨物檢查，揭發該批共92瓶車蠟中，有48瓶載有共重約47公斤的懷疑液態K仔，估計市值2,560萬元。

此外，海關人員於本月3日，在深圳灣管制站截查一件由南非經深圳寄港、報稱載有掛鐘和零件的速遞貨物。該批貨物收藏在一個近50公斤重的大木箱內，關員在掛鐘的暗格發現一個黑色膠袋，內藏約重4公斤的懷疑大麻花。人員其後移走掛鐘，再在木箱底部檢獲一批用相同方式包裝、約重29公斤的同類毒品，初步相信有人擬把毒品偽裝成防撞物料，至於檢獲的毒品總值約760萬元。

另外在本月21日，海關人員在元朗巡邏期間，於區內一個貨倉檢查一件可疑的大型器械，隨即鋸開器械查看，繼而從中檢獲重近8公斤、估值約570萬元的懷疑冰毒。海關正追查涉案器械在何時入境，以及是否準備轉口至其他地方。

海關表示，近期發現有販毒集團把毒品混入大量不同種類的貨物，企圖利用快遞公司及集運公司協助運毒，以增加執法人員的偵查難度。關員會繼續透過風險評估，抽驗有可疑的貨物，並會與物流業界及集運公司保持緊密聯繫，防止毒販有機可乘。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。