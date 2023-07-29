揸胸強吻孕婦 高級督察囚半年兩周

李卓賢

【本報訊】已婚警隊高級督察涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」胸，之後下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀！」男督察否認非禮及意圖妨礙司法公正兩罪，早前經審訊後被裁定全部罪成，押後昨日在九龍城裁判法院判刑。裁判官指出，雖然案中不涉濫用職權，但被告作為警員，應具備守法意識，而且他沒有悔意，形容被告自辯供詞譁眾取寵，判入獄6個月兩星期。辯方申請保釋上訴，裁判官認為無勝算，但考慮等候上訴需時，故批准申請。

申保釋上訴獲批 涉案34歲被告李卓賢，案發時任職警隊防止罪案科高級督察，現已停職。他被控於2021年11月23日，在美麗華廣場一期某店內非禮女事主Ｘ；並向Ｘ及其丈夫Ｙ提議，給予他們一筆金錢以換取Ｘ不追究針對他的非禮案件。

辯方昨進一步求情，指被告21歲入職警隊當督察，25歲升任至高級督察。本案中他沒利用職權之便犯案，嚴重程度不算最高。案發前兩星期，妻子要求離婚，他受巨大打擊，而且工作壓力大，冀法庭判刑時考慮。而「一球唔夠畀夠兩球你呀」這話有誇大成分，但裁判官指被告曾支付逾百萬元贍養費，而且是否有能力付錢，與控罪關係似乎不大。

裁判官聽罷求情後稱，被告明知事主懷孕，仍對她起色心，又無視她反抗，在狹窄空間犯案，稍有推撞可能影響分娩。即使被告當日曾飲酒，但法庭不相信他不清楚自己作為。另外，被告不認罪，令事主及其丈夫需上庭作供。裁判官強調，公眾對警員品格有高期望，被告行為令警隊蒙羞，分別以3星期及6個月監禁為非禮及意圖妨礙司法公正罪量刑起點，顧及量刑整體性，判入獄6個月兩星期。

被告審訊期間出庭自辯，否認非禮，稱Ｘ當時要求他幫忙，又稱他喝了酒，可能意外觸碰到Ｘ。他又指當時稱要給錢Ｘ，只是希望盡快離開該店，又因怕會被Ｙ襲擊才這樣說。但裁判官不接納被告說法，形容其供詞不盡不實，毫不可信，認為他確有猥褻及妨礙司法公正意圖，裁定兩罪罪成。案件編號：KCCC 218/2022