撞擊律政中心 南亞司機就擒

剷路掃柱撼更亭 三人棄車逃一折返 載乘多名南亞裔男子的私家車，昨晨在中環行駛期間，懷疑失控剷上行人路撞壆及掃毀鐵柱後，直衝入律政中心西座猛撼保安更亭石壆。車上3人棄車離去，未幾有自稱是肇事司機的印度漢折返現場。由於車禍地點敏感，大批執法人員圍封調查，其後以涉嫌刑毀及危駕兩宗罪，拘捕該印度漢。人員正了解疑犯的身份及背景，並且尋找其餘涉案人士下落，現階段難以判斷事件純屬意外或屬惡意撞擊。

事發於昨日清晨7時許，一輛黑色私家車沿下亞厘畢道行駛，期間轉入一個右彎時，車輛懷疑失控，剷上行人路撞毀石壆及鐵柱，繼而衝入律政中心西座出入口，撞向保安更亭石壆始告停下。車禍中，私家車車頭損毀，擋風玻璃爆裂，車廂安全氣袋彈出，周圍遍布石屎碎塊，有途經市民目睹3名男子走出私家車，並往花園道方向離去。

大批執法人員接報趕至，圍封私家車附近範圍調查，同時安排鑑證人員搜證，以及派出偵緝犬協助，期間律政司司長林定國一度步出辦公室，親身到場了解情況。

無飲酒服藥 涉刑毀危駕 調查工作開始約一小時後，一名南亞漢折返現場，主動交代是涉事私家車司機，其後獲現場人員證實身份。據悉，該名男子當時步履不穩，需要他人攙扶，人員即場替他進行酒精呼氣及藥物測試，確認他並無飲酒或服用藥物。而在搜查其身上及車輛內外，均沒有發現任何違禁品。

人員經初步調查後，以涉嫌「刑事毀壞」及「危險駕駛」，拘捕該名持有香港身份證的23歲印度裔男子，並把他帶走扣留調查。被捕人士報稱程式員，並無任何刑事紀錄，人員正追查他是否具特殊背景或政治動機，並且透過現場「天眼」影像，以便掌握車禍經過，以便釐清事件純屬意外又或蓄意撞擊。另外，案中相信牽涉另外2至3名南亞裔人士，人員正在尋找他們下落。

執法部門表示，律政司是捍衞及保護香港法治的重要機構，任何以暴力手段衝擊、挑戰香港法治的行為，該部門絕對不會容忍，而在現階段會檢視一切證據，不排除任何可能性。

發展局回覆傳媒表示，今次意外導致該址出入口附近由花崗岩築砌的石壆輕微損毀，損毀部分屬於舊中區政府合署歷史建築評級範圍，將由建築署負責維修。古蹟辦會從文物保育角度為修復方案提供技術意見。