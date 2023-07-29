電動車屋苑充電資助 收700申請

【本報訊】「EV屋苑充電易資助計劃」（資助計劃）即將結束，環保署昨指，自計劃推出後接獲逾700宗申請，為超過14.1萬個停車位安裝電動車充電基礎設施，預留超過32億元資助金額，已經達到計劃35億元撥款的九成，資助申請按先到先得的原則處理，直至資助資金額用完為止，當局現階段無計劃再注資，呼籲有意參加者盡快提交申請。

為推動市民轉用電動車輛，政府於2020年10月及2022年8月分兩階段，推出合共35億元的資助計劃，協助及鼓勵合資格的現有私人住宅樓宇及屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，方便車位業主日後能簡易地在其停車位安裝充電器，在家居為電動車充電。

無計劃再注資 發言人續指，資助計劃已成功推動不少私人住宅樓宇及屋苑的停車位安裝電動車充電基礎設施，同時帶動電動私家車充電設施的市場需求。未來私人住宅樓宇及屋苑停車場的充電設施，將會交由市場提供，以進一步完善電動私家車的充電網絡，現階段政府沒有計劃再向資助計劃注資。