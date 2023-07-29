輸入外勞 勞方代表斥欠諮詢

【本報訊】政府早前大幅度調整「補充勞工計劃」，優化轄下26個工種輸入外勞的申請，為期兩年。勞工顧問委員會昨日召開會議，勞方代表再次在會上表示強烈不滿，批評當局在未有充分諮詢下輸入外勞，猶如「中門大開」，憂慮或會嚴重影響本地工人的就業及薪酬待遇，要求政府做好源頭監督及把關工作，尊重及維持勞顧會應有的把關角色。

憂假招聘湧現 促增監察 勞顧會勞方代表認為，政府在處理當中10個入職門檻較低的前線職位申請時，如售貨員、收銀員、送貨員、文員等，需特別嚴謹及審慎，並將有關申請外勞的招聘職位，廣泛通知勞顧會委員及相關職工會；另要求當局加強監察僱主有否故意違規，或以「假招聘」蒙混過關，嚴重者更應施加行政制裁，一年來不得再參與有關計劃。

此外，勞方代表亦建議勞工處加強審查有否「違規違法」情況出現，並設立舉報制度及僱主黑名單，准許勞顧會委員或工會代表參與到港外勞的「僱傭權益簡介會」，加強宣傳及建立聯繫，關注有否出現剋扣工資、收取中介回佣、繳交各類雜費或不合理工作安排等。

最後，勞顧會勞方代表要求政府定期向勞顧會匯報「行業輸入勞工計劃」及「補充勞工優化計劃」的進展情況，如個別行業或工種出現「工人搵工難」、「工資水平下降」等情況，則應立即終止該行業或工種的申請。