澳門消息：兩度延期淒涼工程 新監獄第三期終竣工

【本報綜合報道】澳門的「新監獄第三期工程」原計劃於2021年5月竣工，惟因未能按時交貨，須經當局允許兩度延期。至前日（27日），澳門政府表示有關工程終於完工，並已於同日臨時接收。該監獄更曾被運輸工務部門的官員形容是一個「淒涼」工程，而其全面投用的日期暫時仍是未知之數。