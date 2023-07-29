澳門消息：兩度延期淒涼工程 新監獄第三期終竣工
【本報綜合報道】澳門的「新監獄第三期工程」原計劃於2021年5月竣工，惟因未能按時交貨，須經當局允許兩度延期。至前日（27日），澳門政府表示有關工程終於完工，並已於同日臨時接收。該監獄更曾被運輸工務部門的官員形容是一個「淒涼」工程，而其全面投用的日期暫時仍是未知之數。
延誤逾兩年
據政府網站顯示，工程的建築面積為38,108平方米，主要包括監獄行政用的建築物，包括4座大樓、1座兩層地下停車場。工程於2019年6月委託承建商，造價7.39億澳門元，合約竣工日期為2021年5月，最新預計竣工日期為今年3月，及後又延期至4月。
當局5月初發新聞稿稱，新監獄第三期工程已獲批准延長施工期至今年4月底，然而，承建商仍未能按照已批准延期內完成所有工程，局方將按合約開展相關處罰程序。工程延期原因包括由2020年至2023年1月止，受新冠疫情影響共175工作天；受天氣、修改設計以及人力資源方面的影響，以及歐洲情勢對材料生產及運輸方面的影響。
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