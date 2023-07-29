潛半山豪宅玩飛躍道 法籍漢68樓墮斃

一度拍窗求救 壓毀外牆煤氣喉 以靈巧動作飛簷走壁的極限運動「飛躍道」（Parkour），近年吸引不少追求刺激的青少年參與，藉此發揮膽識及身體技巧，享受征服危險的樂趣，惟一旦失手或錯判形勢，往往非死即傷。一名愛好此道的90後法國籍男子，本周四疑借訪友為名，潛入港島半山一幢大廈頂樓「習藝」，期間疑被惡劣天氣所困，一度向住戶求救不成，結果失足墮樓，撞毀外牆煤氣喉管再墮地慘死。執法人員經初步調查後，相信事件無可疑，事主死因有待驗屍確定。

現場為地利根德里14號一幢大廈，樓高68層。據了解，本周四傍晚6時許，涉事的30歲法籍男子，抵達上址聲稱探訪40樓一單位的朋友，保安員初時未有懷疑，其後獲悉相關單位住客與其並不相識，遂透過閉路電視系統追查事主行蹤，繼而發現他進入電梯後，未有前往40樓，相反在49樓步出電梯。約15分鐘後，「天眼」再攝下事主在66至68樓梯間徘徊，保安員登樓了解，察覺機房的門及通往頂樓的鎖頭均被撬毀。

消防處理漏氣 揭男子倒臥天井 至晚上7時半，上址68樓一單位的家傭，乍聞敲打玻璃窗的聲音，她循聲查看，赫見窗外出現一名外籍男子，遂慌忙報案求助。未幾，現場再有住戶報案，指住宅外牆的煤氣喉懷疑斷裂漏氣，消防接報趕至處理，卻發現一名男子倒臥天井，隨即把他救回地面，惟經救護員檢查後，證實他已當場死亡。

執法人員展開調查，證實死者正是潛入大廈的法籍男子，同時尋獲屬於他的運動相機和無人機，內有一些極限運動的影片，因此相信事主是箇中愛好者。人員查問在場相關人士，以及檢視「天眼」影片後，估計事主在進行「飛躍道」活動時，突然遇上惡劣天氣，他在無計可施下，嘗試於68樓單位外拍窗求救不果，結果不幸墮樓，期間更撞爆煤氣喉管，至於其死因有待驗屍後確定。