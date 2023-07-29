何桂藍認競選單張 曾形容港府屬傀儡

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的前網媒記者何桂藍續自辯，並首日接受控方盤問。何承認曾在競選單張中形容港府是「中共控制的傀儡港共政府」，庭上她坦言不認為港府有權主導局勢，但指港府嚴格而言尚未算極權。

控方昨午展開盤問，期間展示一篇署名李伯盧、刊登在《立場新聞》的文章，內容提及「先前傳聞令一眾候選人爭持不下的『共同綱領』，也達到圓滿結果。所有參與會議的五區候選人都同意簽署協議書『會（積極）運用』基本法賦予權力，包括否決財政預算案。」何說，不同意文章說法，強調就着新界東選區，第二次初選協調會議後，亦只就初選機制上達成共識，例如投票日子、票站事宜、頭6名以外候選人要退選等，至於共同綱領用「會（積極）運用」字眼則沒共識，反問作者「消息喺邊度嚟」。

「嚴格而言尚未算極權」 控方另就何桂藍競選單張發問，單張上寫着「極權」、「中共控制的傀儡港共政府」、「將政權迫向『鎮壓』抑或『讓步』的抉擇」等字眼。何解釋，嚴格來說香港政府未到極權，又謂不認為港府有權主導局勢。在她眼中，所謂鎮壓，在立會選舉下，意指大規模取消候選人參選資格，或選舉後再做出傷害立會合法性的行為。她重申，「攬炒」對她來說是一種精神，「無話完唔完」。案件編號：HCCC 69/2022