參與理大外圍暴動 6男女囚41至45月

【本報訊】2019年11月中反修例示威期間，理工大學校園被封鎖，網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近釀成衝突，213人被捕。其中5男一女被控參與暴動，6人早前承認參與暴動罪，押後至昨日在區院判刑。法官指香港是法治社會，絕不容許暴力，判處其中5男監禁45個月，餘下女被告則判監41個月。

6名被告包括羅凱欣（女、23歲）、吳穎貽（26歲）、伍潤民（24歲）、龐志佳（39歲）、黃浩軒（27歲）及王子豪（31歲）。6人承認於或約於2019年11月18日在彌敦道近窩打老道交界，連同其他人參與暴動。

屢做義務工作成減刑因素 法官考慮到眾被告均非號召或煽動他人參與暴動，且沒有干犯其他控罪，故以監禁5年作量刑起點，因非即時認罪，給予四分之一刑期扣減。就羅而言，她犯案時只有19歲，雖不是非常年輕，但她有良好背景，且參與很多義務工作，故再減刑4個月，刑期為41個月。

案情指當日示威者在案發地點一帶集結示威，大部分示威者衣衫全黑，他們用雨傘等物品築起陣與警方對峙，投擲雜物及至少251枚汽油彈，及用雷射筆照射。警方發射催淚彈驅趕，之後再推進圍捕，截獲213人，包括本案6名被告。案件編號：DCCC 789/2020