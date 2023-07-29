美媒指白宮禁李家超出席APEC 中方強烈不滿 已提嚴正交涉

【本報訊】美國《華盛頓郵報》周四（27日）報道，白宮已決定禁止香港行政長官李家超，出席今年11月在三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇對李家超被排除出席會議表示強烈反對，他批評做法違反APEC規則，也違背美國作出的承諾。

《港區國安法》在2020年實施，美國隨即宣布制裁李家超等11名香港和內地官員。匿名美國官員稱，制裁李家超並不妨礙香港參加APEC會議，香港仍可派出另一名高級代表出席。白宮發言人拒絕評論報道，但指期待所有APEC成員代表團都能按照美國的法律法規參加會議。美國國會對華鷹派人士早前曾向白宮施壓，要求阻止李家超出席APEC會議。外界原先期待中美領導人在APEC會議會晤，但有分析預計，美國禁止李家超出席，可能會促使中國領導人也決定缺席會議。但也有人預計中國領導人將出席會議，因為中國希望經濟上展現出領導力，以恢復全球投資者信心，並向中國國內表明中美關係正獲有效管理。

港府：東道主應履責邀赴會 港府回應表示，美國應切實履行東道主的基本責任，依照亞太經合組織的常規及一貫做法邀請行政長官以中國香港領導人身份出席會議。亞太經合組織會議不屬於某個國家或經濟體，而亞太經合組織亦有其規則和習慣，任何東道主都要按着這些規則和習慣邀請成員參與，特區政府已多次公開表達上述立場。

中國外交部發言人毛寧昨日回應指，美方對包括李家超在內的中方人員實施非法無理制裁，嚴重違反國際關係基本準則，美方以此為由拒絕邀請參加APEC會議是錯上加錯，悍然違反APEC規則，嚴重違背美方辦會承諾。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。中方要求美方解除相關制裁，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利與會。