公屋富戶政策 議員促再加辣

提高豁免年齡門檻 檢視入息限額 蔡天鳳碎屍案爆出其家翁鄺球擁逾7,000萬元物業仍持綠表，惹來全城關注公屋富戶問題。房屋委員會昨舉行周年特別公開會議，會上多名議員提及公屋富戶政策，有議員表示雖然早前已通過收緊綠表購買居屋及公屋富戶限制，但仍不足夠，建議提高獲豁免於「富戶政策」住戶的年齡門檻；檢視雙倍租金問題；改變資助出售房屋計劃的選樓安排，以協助非「家有長者」的人士選購較大面積的單位。房屋署會在下月會議回應各委員意見。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如出席會議時表示，公屋租戶若其所有成員均年滿60歲或以上，則可獲豁免於富戶政策，認為已不合時宜，建議收緊獲豁免年齡。黃指出，現時本港市民健康情況有所改善，成為全球人均壽命最長壽的地方，加上公務員退休年齡亦上調至65歲，相信60歲已非合適界線，強調若60歲或以上長者持有物業卻因獲豁免而繼續居住公屋，對其他輪候公屋的基層市民並不公平。

每屋苑留一成單人配額 委員陳正思亦表示，需加強打擊公屋富戶問題，又認為應檢視繳交額外租金及租戶入息限額，她提到有富戶若不是「超級富戶」仍可以繳交雙倍租金繼續居住公屋，此做法不公。另一委員招國偉則表示，為平衡不同申請人的選樓需要考慮，建議房委會改變日後資助出售房屋計劃，包括居屋以及綠置居的選樓安排。他舉例指，可在維持「家有長者」的配額約三成的前提下，只安排每個新建屋苑內不多於三成的單位數目可供選購，同時可為「一人申請者」 在每個新建屋苑中，預留約一成配額的單位供選購，讓不同類別申請者均可有選購不同屋苑的機會。

房署下月底始回應意見 房屋局局長何永賢表示，各委員意見是好的意見，未來房署會舉辦更多活動，令市民更有幸福感。而運輸署署長、候任房屋署署長羅淑佩昨亦出席公開會議，她即將於8月15日起升任房屋局常任秘書長/房屋署署長，羅與何永賢於會議開始前與多名委員交談，並會於8月28日的會議回應委員意見。