除口罩Cosplay 動漫迷還原角色
【本報訊】疫後首個動漫電玩節動漫節開幕，不少Cosplayer（角色裝扮愛好者）終可除下口罩，扮演心愛角色。有Cosplayer呼朋引伴一同扮演成美國知名系列漫畫角色，認為今年氣氛極好，不用戴口罩後可更還原角色，與眾多動漫迷「除罩」合照。
服裝準備3個月
一行10多人的陳先生表示，今年是連續10多年拉隊扮演人氣美國漫畫Marvel系列的「復仇者聯盟」，眾人服裝準備了約3至4個月。他笑言：「難唔難整就睇心機啫，無嘢難整嘅，自己有心就一定整到！」他指今年毋須再戴口罩非常開心，現場氣氛更熾熱，也可以呼吸暢順；去年同樣扮演鋼鐵俠時，即使戴面罩也要在內戴口罩非常辛苦。
結伴入場的陳小姐和黎小姐，今年分別扮演不同動畫角色，陳小姐指今年是第二年參與動漫節，特地準備了約兩個月，笑稱「都會開心啲，因為每一年技術都進步！」；而黎小姐稱，今年不用戴口罩與去年分別較大，玩得更開心，計劃花費3,000元以下。
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