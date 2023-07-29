除口罩Cosplay 動漫迷還原角色

服裝準備3個月

一行10多人的陳先生表示，今年是連續10多年拉隊扮演人氣美國漫畫Marvel系列的「復仇者聯盟」，眾人服裝準備了約3至4個月。他笑言：「難唔難整就睇心機啫，無嘢難整嘅，自己有心就一定整到！」他指今年毋須再戴口罩非常開心，現場氣氛更熾熱，也可以呼吸暢順；去年同樣扮演鋼鐵俠時，即使戴面罩也要在內戴口罩非常辛苦。