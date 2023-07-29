動漫節開鑼炒熱氣氛 千人排隊搶限量貨

一連5日的香港動漫電玩節昨在灣仔會展開鑼！開場前半小時排隊人龍已到鷹君中心，有近千人排隊。踏入10時正開門，抽得頭籌的幾位動漫迷飛速跑入場，首位動漫迷更重演動漫節經典入場畫面「反智轉身」，惹來一陣歡呼，他說幸運抽到頭籌，心情非常興奮；買得限量幪面超人模型的動漫迷亦表現激動，預計會花約8,000元；有參展商則指今年是久違3年再參展，特地準備限量模型吸客，期望生意額較2019年增長三至四成。

現場氣氛熾熱，有不少動漫迷甫開場已立刻飛奔至心水攤位搶購限量商品，開場不足半小時，已經有不少熱門攤位需要排隊才可進入，攤位外亦人龍不絕，人流如鯽。

參展商盼生意額升三成 排首位的黎先生早上8時已在門外排隊，感覺興奮，他稱今年主辦單位邀請了在ACG（動漫電玩）界別較有名的海外嘉賓來港表演，相信有助吸引更多人入場，「佢（主辦）好似香港Vtuber（虛擬實況主）都有特登準備一啲位，我覺得呢個係一件好事，證明佢有嘗試去put up（建立）香港ACG文化。」

吳小姐幸運抽到頭幾位籌，一早入場幫朋友買限量發售的幪面超人「影月」模型，花約6,000元買一隻現貨和額外訂購3款模型。

Hot Toys創辦人兼行政總裁陳浩斌表示，今年是公司久違3年再參展動漫節，認為動漫迷的搶購反應比預期熱烈，期望生意額較2019年上升三至四成。今年特地生產一些日系模型和限量模型，他認為有助吸引不同年齡層的顧客，有信心今年生意會有所增長。