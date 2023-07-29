慢病共同治理計劃 有望擴至 肝炎 糖尿等

【本報訊】香港中文大學昨日舉行「為香港建立可持續的醫療體系」政策論壇，醫務衞生局副局長李夏茵出席活動時表示，預防疾病、及早發現疾病、延緩併發症，以及維護市民健康，是本屆政府的首要工作重點，期待落實「慢性疾病共同治理計劃」後，可擴展至糖尿病和高血壓以外的疾病，包括肝炎等。

醫療體系持續改革

李夏茵指，政府去年12月發布了基層醫療發展藍圖，為醫療體系改革指明了方向，從以治療為主，轉為以預防為主、以社區為基礎、以家庭為中心的文化。她續說，政府還在18區設立康健中心，連接醫療保健服務和社會關懷服務等社區資源；若按照「人人有家庭醫生 」的理念，相信市民可以在社區得到更好的支持和更優化的醫療護理。