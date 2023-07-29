港累計17宗 猴痘確診趨升

【本報訊】昨日再有猴痘確診新個案，本港至今累計錄得17宗，當中9宗為本月發生。衞生署衞生防護中心昨稱，正在調查一宗確診個案，涉及一名過往健康良好的35歲男患者，他在潛伏期內曾到過上海、北京及深圳，並於香港有高風險接觸。有專家表示，本港近期猴痘確診數字上升，不排除猴痘在高風險群組內爆發，建議相關人士盡快接種疫苗。

專家：不排除出現爆發 中心指出，該名患者於本周日（23日）起出現淋巴結腫大，並於周二（25日）開始出現局部皮膚潰瘍，他同日分別向私家醫生及仁安醫院求診，翌日（26日）獲轉介至威爾斯親王醫院。中心公共衞生化驗服務處前晚（27日）確認病人的樣本測試結果感染猴痘病毒。他仍然留院，情況穩定。

初步調查顯示，根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。

另外，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮提到，本港近期猴痘確診數字上升，全部確診個案的患者都是男性，年齡介乎20至59歲。確診患者當中涉及男男性接觸者、雙性戀者，他們曾經在潛伏期進行高風險性行為，例如與陌生人發生性行為、擁有多名性伴侶等。截至前日，當局亦錄得4宗源頭不明的本地感染個案，當中無發現流行病學關連，反映猴痘正在本地高風險群組傳播，不排除出現爆發。而猴痘疫苗在高危人群的覆蓋率不足，所有確診個案中超過八成患者未完成接種。