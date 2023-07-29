公院醜聞 首季錄28宗醫療事故 女患者警署逃脫後墮斃

醫院管理局昨公布最新一期風險通報，臚列了公立醫院今年第一季（1至3月）呈報的6宗醫療風險警示事件，包括5宗手術／介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內個案及一宗住院病人自殺個案。另外，根據重要風險事件類別呈報的個案則有22宗，包括20宗藥物事件及兩宗錯誤辨識病人身份。該宗自殺個案涉及精神病人，在醫院精神科住院期間，獲批前往警署就「管有危險藥物」落口供，期間得悉控罪後逃脫，並自殺身亡。

患精神病、抑鬱症及有藥物濫用史的女病人，被警方發現醉酒及涉嫌管有危險藥物後，被強制送入醫院精神科觀察。她隨後被診斷患有精神分裂症和興奮劑依賴綜合症，經過藥物治療後，精神狀態有改善。兩個月後，她因就懷疑管有危險藥物一事，而要到警署落口供，同時取回身份證，故獲批離院一天。

期間由兩名警員看守 當日她在院內獲巡房醫生評估為低自殺風險，心理狀態亦適合向警方落口供。她由社工陪同前往警署，在警署期間就由兩名警員看守，惟當她被檢控「管有危險藥物」罪後，卻成功逃脫，最後在自己住所跳樓自殺身亡。

藥物事故方面，至少兩宗與麻醉藥物相關，包括涉及醫院為體重僅34.6公斤的61歲女子，進行乳房切除術，以及前哨淋巴結活檢和全淋巴清除手術。由於肺功能差，醫院決定讓她在區域麻醉下進行手術。麻醉師給予患者分別62.5毫克布比卡因（bupivacaine）以及310毫克利多卡因（lignocaine）麻醉藥，她其後癲癇發作，初步診斷為麻醉藥中毒。轉送到深切治療部，並接受呼吸機協助呼吸，4天後情況好轉可拔喉。

兩宗與麻醉藥物有關 院方其後調查發現，該患者按體重，只可接受86.5毫克布比卡因及173毫克利多卡因。醫管局認為應根據患者體重等臨床情況設定適當用藥數值、加強麻醉師執行高風險手術的培訓和監督，以及就工作區域重要藥物劑量加強提醒。

另一宗則涉及病人在全身麻醉下接受選擇性左髖關節置換術，原定數名麻醉師將工作轉手予另一名資深麻醉師。手術臨近結束時，該名資深麻醉師打算在逆轉麻醉前，給予病人4mg/2ml止吐藥（ondansetron），然而卻錯誤地給予200mcg/2ml鎮靜劑（dexmedetomidine）。

病人其後血壓低及脈搏下降，需立即要進行治療。其中一名原定的麻醉師返回手術室時，檢查已使用藥物籃時，才發現用藥錯誤。