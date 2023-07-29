阻外力沾國安 當局3度上訴均敗北
【本報訊】律政司接連敗訴，近期最典型的是壹傳媒黎智英涉及串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全違反《港區國安法》的案件，高院原訟庭批准黎聘用英國御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱Tim Owen）作代表律師，律政司雖然欲力阻外國勢力沾手國安法案件而三度提出上訴，但隨着終審法院駁回其上訴許可申請，律政司在終極敗訴後，政府隨即介入事件，全國人大常委會之後應特區政府提請就國安法第14及47條釋法，指出在危害國安案件聘任海外律師問題，應當取得行政長官發出的證明書。
免針紙覆核案也敗訴
另外則是疫情期間的「免針紙」司法覆核案。「長洲覆核王」郭卓堅在去年10月入稟高院，就政府不接納被捕的7名西醫發出約兩萬張「免針紙」一事申請司法覆核。高等法院裁定政府敗訴，於判詞中提到，醫務衞生局局長並無權宣告免針紙失效，故推翻局方就如何處理該兩萬張免針紙的指示，同時政府一方亦須支付訟費，最終引發政府修例，賦權醫衞局局長在特定情況下廢除免針紙。
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