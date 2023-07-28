連枱都會斷裂 公院真係羞家

喂喂喂！又冧啦，係冧手術燈吖，定係冧天花石屎呀？哎呀呀！又甩啦！甩乜鬼啫？甩褲定甩裙吖？啋啋啋！係病房內一段病人扶抱吊機路軌，有部分外殼甩落啫，咪咁心邪啦！

各位，功夫茶早前都話，政府卯足全力推廣「開心香港」，而公院就撞邪咁，一味喺度玩「推冧香港」！公立醫院事故層出不窮，冧嘢冧到你都估唔到，醫療儀器啦、天花石屎啦，已經冧到又變「常規」而唔係乜嘢「新聞」咯！間中又忽然脫落，有時又因暴雨水浸！呢呢呢，早前東區醫院內一道病房自動門嘅部分裝置忽然脫落，更擊傷一名護士；而廣華醫院內嘅男廁天花則大漏水，變成「水簾洞」！各位，公院真係乜都冧餐死，更挑戰你反應，入得去冇事出番嚟，起碼證明閣下身手敏捷！

各位街坊，公立醫院事故好多時你估佢唔到，明明處於太平盛世，有啲事故竟好似發生於戰地醫院，你話妙唔妙？且聽功夫茶細說從頭。話說沙田威爾斯親王醫院本月26日深夜，差5分鐘就12點公布一宗醫療設備安全事件，事發喺同日早上11點半，該院眼科中心一名職員為病人進行眼壓檢查期間，發現使用中嘅檢查治療桌桌面出現斷裂，係斷裂！唔係裂痕！喂吖，怎不令人以為置身戰地醫院，為病人檢查期間，忽然一個炸彈投下炸斷張治療桌，否則有乜可能會斷裂？張枱唔通係豆腐做㗎？抑或紙紮？功夫茶忽發奇想，唔通院內隱藏大內高手，練得一手「鐵砂掌」？

好多嘢確實會斷，神話故事「共工怒觸不周山」，係講昔日共工氏與顓頊爭為帝，怒而觸不周之山，令天柱折，地維絕，搞到天崩地裂咁大鑊！依家不過係個病人喺治療桌進行眼壓檢查啫，阿哥，點會化學成咁啊！唔通上面瞓咗隻大笨象？

有關職員和病人即時嘗試扶着眼壓檢查儀器，其他職員亦立刻上前提供協助，場面之狼狽可想而知！事後有關職員嘅腳部，以及病人嘅手腳出現輕微紅印，經檢查後冇大礙喎，算好彩咯，功夫茶姑且稱之為「斷桌之吻」！院方就話非常重視事件，已即時向有關員工及病人解釋，致以慰問及提供適切協助，並隨即調查事件，確認中心職員當時正確使用有關設備。

據悉，同類檢查治療桌使用已逾10年，初步懷疑事件與桌面物料品質有關。院方為審慎起見，即時停用同批次嘅檢查治療桌，並責成供應商盡快詳細檢查，確保可以安全使用云云。講真，連張檢查治療桌都可以無厘頭斷裂，都真係阿奇生阿奇，奇上奇！公院設備乜都似豆腐渣，唔係冧就係裂，兒戲過玩泥沙，講出嚟都真係羞家！