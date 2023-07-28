笑看天下：司機切勿透支精神

的士車禍頻發生，輕微碰撞可謂見怪不怪，而當發生致命意外，便經常見到討論的士司機年紀大嘅問題，另外就係揸車太耐，有機會精神疲勞反應慢而釀慘劇。根據運輸署嘅資料，截至去年底，全港有近20.4萬人持有的士駕駛執照，惟的士業界反映逾半司機已超過60歲，甚至有司機年近100歲，反觀30至40歲嘅司機只有幾千人。阿哥，近百歲仲揸的士，的確有點兒那個。據報，今年一月初，一名87歲的士司機喺短短9日內涉及3宗交通意外，其中最嚴重嘅一宗，涉事的士翻側及有乘客受傷送院。

高齡的士司機交通意外頻生係不爭嘅事實，事件一度引來關注，愈來愈多市民支持當局提高的士司機嘅年齡及體檢要求，以確保佢哋符合正常駕駛者嘅健康狀態。事實上，「老當益壯」係諛詞，「年紀大，機器壞」難以避免，的士司機年紀愈大，其體能、專注力及反應會隨之下降，對道路安全帶來更大風險乃必然。日本把上了年紀嘅駕駛一族稱為「老人飛彈」，的確十分傳神！

銅鑼灣告士打道日前發生奪命車禍，60歲的士司機疑收掣不及直插吊臂車底，司機傷重不治，4名乘客受傷。的士司機遺孀透露，丈夫凌晨4、5點工作至晚上9點，每日揸的士近17小時，曾於年內兩釀車禍，其女兒估計父親「有機會瞓唔夠，吊臂車慢駛，佢停唔切衝埋去」。馬路如虎口，駕駛者真要打醒十二分精神，反應唔過嚟就會賴嘢，長時間駕駛精神疲憊，瞌着便大鑊。死者60歲年紀唔算大，之不過長期日揸十幾個鐘頭的士，金屬都會疲勞啦！的士及職業司機因唔夠瞓而闖大禍時有發生，為己為人，司機應自律，切勿透支精神和體力，政府亦應規定職業司機不得長時間工作。