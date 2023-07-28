激濁揚清：劍拔弩張 隨時打仗

俄烏衝突爆發至今，美西方始終苦無方法「做低」普京政權，近日以美國為首的西方陣營策略有變，明刀明槍的叫陣愈來愈明顯。雙方劍拔弩張，各不相讓，擦槍走火隨時打仗已是迫在眉睫。

波蘭國防部長布瓦什查克日前宣布，年底在東北部組建一個新的工兵營，部署在接壤立陶宛、白羅斯和俄羅斯加里寧格勒州之間的蘇瓦烏基走廊一帶。俄羅斯總統普京日前已警告波蘭，指任何針對白羅斯的侵略行動，都將被視為對俄羅斯的攻擊。惟德國國防部長皮斯托留斯隨即回應，宣布德國和北約已準備支援波蘭保衞東翼國土。由此可見，波蘭將成為下一個戰場的可能性正愈發升溫。

有說法指「普京盯上了波蘭」，說者不但忽略了普京其實只是盯上所有不給俄羅斯退路的人，而且也對波蘭本身是何等搶韁，視若無睹。論經濟實力，波蘭的本地生產總值去年還得排在台灣之後，但波蘭在開拓軍備方面則非常落力，早在俄羅斯對烏克蘭採取特別軍事行動前3年，波蘭已經成為首個獲美國批准出售F35隱形戰機的前華沙公約組織成員國。俄烏爆發衝突前一年，波蘭再獲美國批准「加單」，使這個與烏接壤國再度更新軍備。

當時就有意見指，美國總統拜登一洗前任特朗普「得罪人多」的作風，與北約國家關係極速解凍，大講生意經，售武賺錢。如今看來，布局波蘭又豈止只向錢看那麼市儈。

波蘭以坦克援助烏克蘭，早前已遭俄羅斯切斷友誼輸油管道的供油作為回應。惟華沙政府依然在對俄關係上玩火，以為自家軍事實力再加上有北約撐腰，足與普京一決高下，卻不知北約第5條雖註明集體自衞權，但以美國為首的「北約大腦」會否有限度演繹，則是很值得任何欲參與代理人戰爭者三思。