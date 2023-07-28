橫眉冷看：只能向中國求援

德國福士汽車集團剛宣布斥資7億美元，折合約50億元人民幣，入股中國企業小鵬汽車。交易完成後，福士擁有小鵬4.99%股權，若以這個作價計算，小鵬汽車的總市值便可達約1,000億元人民幣。小鵬貴為千億企業，但該公司自成立以來，從未試過錄得盈利，累計虧損更超過270億元人民幣，既然如此，為何仍然得到福士汽車青睞，主動送來大筆資金？

今天不少中國車企已走在世界前端，他們最大的優勢，不在於追求短期利潤，而是擁有大量先進技術，讓好些「老外」企業垂涎欲滴。很多外國公司或是出資向中國買技術，或是購入中國企業的股權，目的就是要分享我國研發的尖端科技。以小鵬汽車為例，表面上雖然年年虧本，但該公司研製的自動駕駛技術成績斐然，遠非德國車企所能望其項背。

昔日是中國企業向外國買技術，今日是「老外」倒過來要跟咱們合作，所謂「三十年河東，三十年河西」，真是所言非虛。目前世界上最大規模的車用電池生產商，是中國企業寧德時代。該公司早前進駐德國，建立技術培訓班，教當地技師如何製造和操作最新的車用電池。據說寧德進駐德國初期，讓好些當地技工都感到不是味兒。

早年德國的汽車業執世界牛耳，就連美國都要瞠乎其後，中國更是小弟中的小弟，但正所謂世界輪流轉，今天卻反過來，中國汽車及電池業的技師主動走進德國家門，開宗立派，傳道授業，大量當地的技術人員都要跟在後頭，唯唯受教，此舉難免讓不少德國人覺得面上無光。不過，現實是殘酷的，目前德國的汽車業正江河日下，為了救亡圖存，他們不得不想方設法，向中國求援。