強詞有理：東風懾台

有美國軍事研究員發布報告指出，中國大陸已在東南地區部署東風17高超音速導彈，距離台灣最近處只有400公里。外界分析指解放軍可能想把台灣在衝突時的預警時間減到最少，其實殺雞不必用牛刀，東風17射程達1,800公里至2,500公里，配備高超音速滑翔飛行器，能夠輕鬆避開敵方的雷達和導彈防禦系統，明顯是給美軍大型艦艇準備的，對付台軍根本不必動用這款大殺器，火箭炮就夠用了。

在俄烏戰爭中，雙方火箭炮都大派用場，其中以美國援烏的海馬斯火箭炮最突出。但實際上，中國先進火箭炮的威力早已超越海馬斯，射程可以達到400多公里，是目前全球射程最遠、火力最強、打擊範圍最廣、打擊精度最優秀的遠程火力裝備，足以覆蓋整個台灣島。在近年的圍台軍演中，解放軍多次實地操試過火箭炮，早已成竹在胸。最重要的是，火箭炮比東風17價錢便宜得多，要多少有多少，就怕台灣承受不了太多。

正如台灣軍事專家指出，大陸科技進步神速，武器種類愈來愈多，面對東風系列導彈的威脅，以後美軍很可能選擇退到第二島鏈外，台灣不應該把希望寄託在美軍身上。這不是誇張，而是事實，別看美軍不斷在中國家門口耀武揚威，其實他們知道自己已沒有多少優勢，尤其是在第一島鏈內，美軍航母等大型艦艇只能淪為東風導彈的箭靶，他們才沒有那麼傻前來送命。民進黨蔡英文之流「倚美謀獨」，以為美軍真的會替他們賣命，分明是腦殘。

沒錯，美國不斷在台海興風作浪，確實是為了挑動戰爭，但不是親自下場，而是打代理人戰爭，正如俄烏戰爭一樣。美國利用俄烏戰爭消耗俄羅斯，綁架歐洲，同時大發戰爭財，可謂一舉數得。食髓知味之下，自然想把同樣的套路搬到台海，可這次恐怕不靈了。畢竟中國綜合實力遠勝俄羅斯，台灣又是一座孤島，解放軍完全有能力環台封鎖，美軍馳援固然不容易，想提供武器也不得其門而入。

總而言之，兩岸最好不要發生戰爭，這對任何一方都沒有好處，首先台灣注定會毀滅。烏克蘭就是活生生的例子，山河破碎，生靈塗炭，經濟崩潰，萬劫不復，難道這就是台灣當局想要見到的結果？美國要戰至最後一個烏克蘭人，自然也不會在乎台灣人的死活，無知的民進黨，請醒醒吧！