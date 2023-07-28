龍吟虎嘯：歐盟狡猾搶佔制高點

歐洲是世界近代資本主義的發祥地，引領發展三、四百年。資本主義的經濟、政治、文化、科技、軍事、市場拓展、殖民地擴張、資本橫掃全球、司法建構，從生產力到生產關係、經濟基礎到上層建築，無一不打上歐洲的烙印，「歐洲品牌」、「歐洲標準」、「歐洲規則」長居世界「頭部」。

二戰後，在美國歐洲駐兵、「援助計劃」、「美蘇冷戰」變局下，歐洲重振，經濟、科技發展可觀，在全球格局中，是僅次於美國的強大力量。1993年歐盟成立至今，歐洲形成了4.5億人口、世界上最大的「多國統一市場」，「構成了世界上最大的、完全由工業國家組成的統一的內部經濟圈」。

二戰後，世界進入百年大變局；變局雖大，萬變不離其宗的是，國家競爭、地緣政治較量的根本還是經濟、科技、軍事，誰佔優勢及佔領制高點，誰就能定標準、定規則，誰就能在「食物鏈」、「產業鏈」的最上端，歐洲在這方面有深厚基礎、傳統和智慧。

歐盟建立以來，在其多國家統一的經濟圈內，搞出3,600條「共同的工具、服務和消費者保護標準」，將他們的統一市場，「打造成世界上最高標準的研發空間、生產基地和消費市場」，深遠影響世界，連美國和中國也要部分「認可」、「強行合規」。這就是歐盟在世界發展和大變局中仍然保持強大競爭力的重要原因，歐盟也以此爭奪「世界話語權」。

現在歐盟又照方抓藥，要在引領未來世界發展的人工智能方面，搶先為世界立規則、定標準。儘管歐洲在人工智能方面不及美國、中國、日本，歐盟還是要利用美國擬在高科技上打壓中國，「說服」美國同意雙方在正式完成人工智能立法程序之前，共同推出「人工智能行為準則」。這項工作已在5月底召開的歐盟和美國貿易與技術委員會會議上完成。由此可見，歐盟相當「狡猾」，很善於利用矛盾，抓緊時機玩「空手道」，搶制高點。