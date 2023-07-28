坦言集：吐故納新

香港開埠以來，都是借作為中國內地與世界的連接而發展。改革開放初期，香港的作用更因中國走入世界而凸顯。然而，改革開放帶來中國的復興，經濟實力增強之後，一是開放便不僅限於西方大國；二是開放的範圍在內地擴大，不能以香港作為唯一的開放口。因此，香港與中國內地的關係逐步變化，總的趨向是內地對香港依賴日減。

從地緣角度看，若中國的開放集中於海洋方向，香港作為中國沿海最大海港城市，便佔了先發和地緣戰略優勢。可是，若中國恢復西北向的陸路通道，香港便在陸路通道中被邊緣化。若中國與西方海洋大國如美國、英國乃至東亞的日本交惡，香港作為內地與西方的連接作用，便顯得不重要。若中國內地可以陸路進入中南半島各國，香港作為內地與東南亞中介的功能也趨減少。而在國際政治上，中國已在遠西方（因西方壓迫），親「一帶一路」的非西方國家，香港的地緣位置也轉變為邊陲，而不是以往中國與西方連接的中心。

在中國復興的過程裏，礙於歷史因素，也因香港回歸後缺乏發展戰略的重整再建，香港趨於邊緣化。即使在原有的地緣因素方面，香港亦被深圳替代了大部分優勢。在中國與西方特別是美國交惡的趨勢加劇下，香港的地緣因素更大有可能優勢變為劣勢，成為中國防衞美國西方各種攻擊的弱點。依這種形勢，香港的「一國兩制」，便因防範美國壓迫而愈來愈轉守衞性的一國為主，以及內地一制伸延至香港，香港一制轉邊緣化。或許這是香港因帝國主義侵華的歷史命運的完結。

然而，香港的作用，一直以來除了為殖民宗主國服務外，亦為中國開放變革有不少貢獻。西方經驗在香港與中國的國情和中國復興的努力結合起來，也導致內地反殖民化和工業化、政治發展有很好的外來因素帶來創新。對中國而言，不應放棄香港，讓其退化為內地一個中等城市，還是要進一步利用香港的歷史條件，在新的國際地緣政治中發揮新的作用，補內地一制的不足。

香港的國際化是根本，一是聯繫歐洲，借助英治時的人脈和體制；二是全力推進一帶一路國家的非西方世界，作為中國的先鋒，重演上世紀50、60年代工業化時的冒險奮進精神。這就需要擺脫苟延殘喘的既得利益的束縛，廣招人才，用新人才進行新的發展。