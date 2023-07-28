政情：內蒙草原睇日出 甘文鋒用棉被擋風

習慣城市生活嘅香港人，能夠喺內蒙草原觀星同睇日出，印象特別難忘。屯門前區議員甘文鋒日前就同一個青年論壇嘅朋友到北京拜訪，然後北上內蒙遊覽，先往呼和浩特觀光，然後到輝騰錫勒草原參加營火晚會，但係當地日夜溫差好大，佢哋一身夏季裝束衣衫單薄，點樣抵禦戶外嘅凜冽寒風呢？

玩完午夜營火 瞓得兩個鐘 解決方案就係搵張棉被披上身。甘文鋒話草原嘅風力真係好厲害，簡直可以用「狂風」嚟形容，咁亦難怪營地側邊就係風力發電場啦！當晚品嘗全羊宴後，去到差唔多午夜營火晚會先至完結，跟住大家就喺星空下傾偈。

講講吓有人提議不如睇埋日出，反正過多幾個鐘就天光，於是稍睡兩個鐘，凌晨4點左右大家都面朝東方，睇住天邊先出現一道魚肚白，繼而旭日東升、霞光萬道、天際仿似抹上了一層胭脂紅。大家都對草原日出嘅景象，讚嘆不已。

儘管今次嘅體驗十分深刻，但甘文鋒話下次再要有咁嘅捱眼瞓決心，不知要等到何年何月啦，但係蒙古草原就係有迷人嘅吸引力！