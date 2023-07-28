政情：合作查驗一次放行 新口岸有份

香港與內地通關後，兩地交往更加頻密。議員劉國勳日前去過澳門考察口岸過關「一次放行」嘅模式，省時快捷。佢尋日就聯同多名議員約見當局後，引述相關官員話同意「合作查驗，一次放行」模式喺新嘅口岸運行，包括2025年開放嘅新皇崗口岸同埋即將重建嘅沙頭角口岸，而部分細節有待同內地商談。

延長口岸時間 要同港鐵傾 劉國勳對增加24小時口岸持樂觀態度，認為當局嘅反映正面，會研究居民需要。佢建議中短期內可以先延長口岸開放時間，例如使用福田口岸嘅人愈嚟愈多，應該向羅湖口岸運作至午夜12時看齊；香園圍通行人次增多，建議通關時間至少延長一小時。佢話延長口岸時間仲需要港鐵配合，所以佢下星期會約見港鐵代表傾吓。

另一議員陳勇就話會主動向中央反映香港嘅口岸可以採用「一次放行」嘅模式，話有咗澳門嘅先例，減少咗試行嘅成本。佢又建議實行人車分流、專項通道等措施，認為能夠提升效率。隨住港車北上通行，佢話逢假日早上都會好塞車，建議政府早做好準備，令通行順暢。