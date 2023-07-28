闖賓館打人燒床單 雙程漢監38月

【本報訊】持雙程證來港男子，於去年1月初突闖進九龍城一幢唐樓的賓館，無故打傷賓館清潔工並縱火燒床單。涉案男子早前在區域法院承認傷人、刑事毀壞及縱火共3罪，暫委法官周燕珠昨判被告入獄3年兩個月。官指案件性質嚴重，被告於案發前曾干犯襲擊罪被判監10日，但准緩刑一年，因此在緩刑期間干犯本案，故亦須就該10日監禁服刑。

酗酒後變得暴力 重犯機會高 在內地務農的涉案38歲被告馮錦明，辯方求情時指他事發時因受酒精影響才犯案，被告亦承諾會遠離酒精。法官則引述被告的報告指，酗酒的被告在飲酒後，會變得暴力，且有機會隨機襲擊他人，重犯機會高。

法官指雖然被告事發時沒有使用武器，但喝酒後會變得暴力，亦會隨手拿起東西襲擊他人。本案事主已年屆70歲，被告當時曾追打對方，事主沒有嚴重受傷只屬幸運。有關縱火罪，法官指該處環境狹窄，只有一條樓梯供逃生，當時賓館內亦有其他住客，若火勢蔓延有機會造成人命及財產損失。法官稱慶幸當時火勢較弱，毋須消防員到場，但仍會視為嚴重罪行。

案情指去年1月2日，區姓事主於太子道西一賓館房間清潔時，赤裸上身的被告走近且語無倫次。被告突拿出酒精搓手液噴霧噴向區，更嘗試用打火機點火但不成功，之後他打了區的額頭兩下。區走到另一房間，被告尾隨且用腳踢其胸口致倒地，並拿起塑膠垃圾桶襲擊區頭部數下，且持續約30秒。區大叫求助，有租客目睹事件，立即喝止被告，被告走回最初的房間。執法人員到場發現該房的床單被燃點，被告則手持酒精搓手液噴霧和打火機。區被送院發現頭皮及額頭裂傷，胸口亦有瘀傷。案件編號：DCCC 984/2022