涉與兩漢街頭互襲 蒲吧警表證成立

與女酒客乘的士 遭截停拉落車 兩名男警收工後到酒吧飲酒，之後與新相識的女酒客同搭的士離開，途中卻遭兩漢截停，他們涉嫌拉了其中一警出車後，3人涉嫌互相襲擊而同惹官非，共被控兩項普通襲擊罪。3名被告均不認罪，案件日前在屯門裁判法院審理後，裁判官昨裁定3名被告的控罪表證成立，眾被告不作自辯也不召辯方證人，案件押後至8月25日裁決，各被告續准保釋。

3名被告依次是何東森（25歲、文員）、何力桓（19歲、文員）及利茂生（29歲、警員）。控罪指，何東森及何力桓於2022年10月15日，在屯門鄉事會路二號安定邨近安定邨巴士站路邊（往兆麟苑方向）襲擊利茂生。利茂生則被控於同日同地襲擊何力桓。據悉利現已被警隊停職。

大狀指警員證人並不可靠 與被告利茂生同坐一車的男警王偉成，前日以控方證人身份作供，他承認同袍被拉落車時，自己並無表露警察身份阻止罪案發生，事後亦無即時離開車廂，而是等的士駛前，他付車資後，才折返欲了解事件。

控方昨舉證完畢後，3名被告的代表大狀均作出中段陳詞，冀法庭裁定被告毋須就控罪答辯。其中代表首兩名被告的大狀指出，屬警員身份的控方證人王偉成，於近距離見到同袍受襲，卻無動於衷沒有執法，原因是根本沒有發生打鬥，而王聲稱事後有報警，但其實王自己便是警察，事發一刻王其實可以執法，大狀形容王的說法荒謬，力陳他並非可靠證人。

代表利茂生的大狀則陳詞指，警察理論上24小時待命，如果王偉成當時是清醒，應阻止罪案發生；反之，如果王非完全清醒，其證據價值便十分薄弱。綜觀所有因素，法庭應裁定眾被告的控罪表證不成立。

裁判官聽畢陳詞後，裁定所有控罪表證成立。3名被告與其代表大狀商討後，均決定不自辯，也不傳召辯方證人。裁判官將案押後裁決。案件編號：TMCC 61/2023