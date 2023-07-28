屯門屋苑大停電 居民乾煎難眠

【本報訊】酷熱天氣警告生效下，屯門新屯門中心疑因屋苑電力系統故障，有3幢大廈在本周三深夜突然停電。由於時值夜深，受影響住客在「乾煎」下均難以入眠，有住客形容快被「熱暈」，需要離開住所「抖氣」。幸經搶修後，約一個半小時受影響大廈陸續恢復供電。中電回覆傳媒稱，當晚當區有供電系統錄得短暫電壓驟降，懷疑是有地底電纜故障所致，期間電力供應沒有中斷。

個半鐘恢復 疑地底電纜故障 天文台自上周四起持續發出酷熱天氣警告，而受強颱風「杜蘇芮」的外圍下沉氣流影響，香港天氣更加翳焗悶熱。其中在本周三深夜，屯門區錄得攝氏31度高溫。有本報讀者爆料指，當晚深夜約11時15分，新屯門中心有3幢大廈突然停電，受影響住客在沒有冷氣下均叫苦連天，簡直「冇覺好瞓」，期間有住客要離開住所，前往樓下的屋苑平台「抖氣」，讀者更形容自己快被「熱暈」。中電工程人員其後接報到場檢查，消防處則接獲一宗困(車立)報告，幸事件中無人受傷。

現場消息指，中電人員經初步檢查後，相信是屋苑電力系統發生故障導致停電，大廈保安員隨即召來外判電工進行緊急搶修。至昨日凌晨零時45分，受影響的大廈始陸續恢復電力供應，居民得悉供電回復正常後，均興高采烈返回住所安寢入眠。有受影響的住客透露，今次受停電影響的大廈為屋苑的1、2、3座。

中電發言人回應傳媒查詢時表示，本周三深夜約11時16分，中電位於屯門白角一帶的一萬一千伏特供電系統，錄得短暫電壓驟降，初步調查懷疑是蝴蝶邨有地底電纜發生故障所致，期間電力供應沒有中斷。