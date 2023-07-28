1號波維持至今早 掛更高風球機會微

【本報訊】颱風「杜蘇芮」影響本港，雖然昨日清晨6時，「杜蘇芮」已由超強颱風減弱為強颱風，但天文台指「杜蘇芮」或在今早最接近本港，並會在本港以東400公里左右掠過。天文台估計，一號戒備信號會維持至今早，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。

天文台昨午指出，「杜蘇芮」今早最接近本港，在本港以東400公里左右掠過。屆時「杜蘇芮」會登陸福建省的南部地區，移入內陸位置且漸漸弱化。天文台預計一號戒備信號今早維持，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。但也提醒市民，海面會有湧浪，應遠離岸邊，更應停止全部水上活動。

天文台錄36.1℃ 歷來7月最熱 受「杜蘇芮」外圍下沉氣流影響，昨日華南持續酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。天文台昨午1時，錄得最高氣溫攝氏36.1度，是今年以來最高紀錄，亦是有紀錄以來最高氣溫的7月。另外，赤柱及元朗公園錄得更高的攝氏37.5度，赤柱錄得的高溫打破該站歷史紀錄；其次為跑馬地，錄得攝氏37.3度；而上水及濕地公園亦分別錄得攝氏37.2及37.1度。