呃承建商 吞工人薪金 50歲三判 囚27月

【本報訊】兩名參與興建香港兒童醫院及馬鞍山一個私人住宅項目的「三判」分判商，涉嫌誇大水喉匠的日薪以詐騙承建商，被廉政公署落案起訴欺詐及串謀詐騙等罪。其中一名涉及8罪的50歲「三判」，昨於區院承認3項欺詐及一項串謀詐騙罪，他涉及誇大4名水喉匠的日薪，使他從中獲利66.3萬元。法官練錦鴻指斥被告濫用職權，將工人應得的薪酬據為己有，利用其地位欺壓工人，剝削他人的工資，在道德及法理上均說不過去，最終判被告入獄27個月。

被告施健忠（50歲）原被控6項欺詐及兩項串謀詐騙罪，他承認當中4罪，其餘控罪則獲准於法庭存檔。被告於2011年曾因一項盜竊罪被判罰款500元。同案另一名被告朱焯華（59歲）則於早前被裁定兩項串謀詐騙罪罪成，已被判監15個月。

誇大喉匠日薪 斂財66萬 本案於2016年11月至2018年8月底發生。當時建榮水喉渠務工程有限公司（建榮）及安柏水喉工程有限公司（安柏）以「二判」身份，參與興建香港兒童醫院及馬鞍山一個私人住宅共兩個建築項目，並將當中的水喉工程分判予施健忠在內的兩名「三判」。施須提供水喉匠，並匯報水喉匠的確實日薪以計算工資。施於案發期間詐騙建榮及安柏，指涉案4名水喉匠要求的每日工資分別為1,400至1,500元。但是該4人的實際日薪介乎750元至1,100元，水喉匠在收到月薪後，需向施歸還差額，施最終共獲得66.3萬元差額。案件編號：DCCC 958/2021