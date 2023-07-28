反覆輾斃野鴿 的哥遭舉報

【本報訊】本港月前有私家車司機疑蓄意駕車輾過狗隻，最終受傷狗狗安樂死，事件掀起全城公憤。類近事件前日又再重演！一輛的士駛經一段小路時，疑故意直接輾斃一隻野鴿，及後再倒車輾過已倒地不起的野鴿。關注團體質疑涉事司機動機，「意外成日都發生，但今次係意外定故意？」執法部門稱，當日下午收到一名男子報案，指涉事的士駛經鴨脷洲利民道時疑輾過野鴿，列作交通投訴跟進。

據閉路電視片段顯示，前日下午約2時半，有數隻野鴿在利民道一路段出沒，部分更在馬路上流連覓食，涉事紅色的士高速駛向野鴿群。當時路面有3隻野鴿，其中一隻與的士距離較近，直接被的士的輪胎轆過，其餘兩隻及時張翅，得以躲過危機。

涉事的士及後已駛離閉路電視攝錄範圍，惟約半分鐘後，片段錄到一段男子聲音，高呼：「阻×住晒！」未幾，的士向後倒車，該隻已倒地不起的野鴿，疑再次被輾過。

民間自發組織救援平台「香港救援鳩鴿及雀鳥」當晚在Facebook上載片段，並指求助人已報案及向愛護動物協會求助。組織說，野鴿只需要一個細小空間，「點解唔可以有少少同理心？各位司機大佬，有時就係一個決定，一兩秒嘅事，已經可以減少好多生命係馬路上犧牲。」