團體料螺旋槳擊傷鯨背 倡設保護區

【本報訊】本港近日掀起一股觀鯨熱潮，一尾長約7米的布氏鯨在西貢糧船灣及牛尾海一帶水域出沒，吸引大批市民乘船出海觀賞。就漁農自然護理署日前已勸喻市民勿追蹤鯨魚，有動物團體指上周起發現鯨魚背部受傷，較大機會是由船隻螺旋槳所造成。為保護鯨魚，團體建議當局研究在鯨魚出沒的周圍位置設立臨時保護區。

香港海洋公園保育基金科學主任陳梓南表示，本月22日陸續收到市民提供照片，顯示鯨魚背部有傷口。他說，有關傷口看似正愈合，或是兩星期或之前造成，傷口有否擴大仍需再觀察。若發現鯨魚有新傷口，海洋公園會與漁護署合作，商討下一步行動。

香港海洋公園動物及保育部總館長黃永康指，該鯨魚現時情況相對穩定，可自由游走及進食，暫無擱淺表現。若動物患病，一般會停止進食及停留在水面休息，目前該鯨魚周圍游動，相信牠希望找地方休息。

籲市民勿觀鯨讓其休息 黃永康同時呼籲市民放棄出海觀鯨，因為鯨魚仍在復原中，需要休息。從網上相片所見，一度有5至6艘船包圍鯨魚，距離過近，且鯨魚體形及力度都大，若牠擺動身體對船隻亦會構成危險。

香港海豚保育學會主席鄭家泰表示，根據觀鯨指引，鯨魚100米範圍內，觀鯨船隻要關閉引擎及不能駛近，500米範圍內只能有一艘船，一般駕駛觀鯨船隻的船家較熟悉指引。惟近日接載市民的船隻，未必是專門觀鯨船隻。

鄭又估計，鯨魚背部傷口未必是新傷口，較大機會是船隻的螺旋槳或魚網等漁具造成。他相信，這條鯨魚進入本港水域已頗長時間，暫時難以評估為何會進入本港水域。他建議當局研究在鯨魚出沒附近的位置設立臨時保護區，或需要船隻臨時減速等。

漁護署提醒市民，所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，不負責任的觀鯨行為可能構成故意干擾受保護野生動物，違者一經定罪，最高可被判監禁一年及罰款10萬元。