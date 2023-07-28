網群兜售6種瀕危龜 檢獵具41歲男就逮

瀕危物種貿易受國際管制或禁止，執法部門去年接獲線報，得悉有不法之徒暗中透過社交媒體，兜售被《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（下稱《公約》）列為「極度瀕危」或「瀕危」的龜隻品種。人員聯同漁護署經調查後，至上周掩至大埔區一處住所，起出大頭龜等6種珍稀龜隻、龜蛋及懷疑獵網等工具，並拘捕一名本地男子。人員正追蹤該批龜隻來源，收集買賣交易紀錄等資料，不排除有進一步拘捕行動。

執法部門於去年10月接獲報案，指一名中國籍男子懷疑非法捕捉及管有瀕危物種，再透過社交媒體銷售。人員經情報分析及深入調查，鎖定涉案人士身份，並與漁護署採取聯合行動。至上周三晚，行動隊伍突擊搜查涉案人士位於大埔區的住所，檢獲29隻瀕危龜隻、7隻龜蛋和一些懷疑捕獵工具，並以涉嫌「非法管有狩獵器具」、「非法管有受保護野生動物」及非法管有香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》附錄一及附錄二物種，當場拘捕一名持有香港身份證的41歲男子，相關龜隻及工具已交由漁護署詳細檢驗。

總數29隻或來自非法渠道 漁護署瀕危物種保護主任（行動）劉特銓表示，涉案龜隻包括14隻大頭龜、兩隻黃緣閉殼龜、4隻馬來閉殼龜、兩隻亞洲巨龜、4隻山瑞鱉及3隻烏龜，估計總值約10萬元。6種龜隻均是《公約》的附錄物種，當中大頭龜和烏龜於本地有原生種群，前者被列入《公約》附錄一，國際或本地市場均禁止其作商業貿易。而根據國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，大頭龜、亞洲巨龜、山瑞鱉屬於「極度瀕危」物種；黃緣閉殼龜、馬來閉殼龜及烏龜則為「瀕危」物種。

根據線報顯示，疑犯不時於非公開的WhatsApp群組兜售涉案龜隻等不同物種，惟翻查署方紀錄，疑犯從未獲得相關許可證，而他亦未能提供有關龜隻的來源證明。由於龜隻來歷不明，漁護署不排除牠們來自非法渠道，執法人員正追查相關買賣的運作時間、已售出的動物數目及是否牽涉集團式犯案等，不排除稍後會有更多人被捕。

東南亞大頭龜叫價達5000 劉特銓續指，非法捕獵是導致龜隻瀕危的主因之一，背後多數為滿足市場需求。以大頭龜為例，其原生地是包括香港在內的南中國地區，以及泰國、越南和老撾等東南亞國家，棲息於較陡峭的山澗。由於牠的形態獨特，在寵物市場頗多「捧場客」，成龜叫價大約4,000至5,000元，因而承受極大捕獵壓力，種群數目隨之連年下跌。

最高可判罰10萬元及監禁 漁護署署理動物護理主任（執法）陳翠珊指出，香港所有的野生龜鱉及龜蛋均受保護，根據《野生動物保護條例》，任何人未經許可，不能狩獵、故意干擾、購買、售賣、輸出、要約出售或要約輸出、管有或控制受保護野生動物，違者一經定罪，最高可被判處罰款10萬元及監禁一年。署方會繼續與執法部門及海關保持密切聯繫，合力打擊非法販賣及走私本地野生動物和瀕危物種的罪行。