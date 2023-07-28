威院治療桌斷裂 醫患安全受威脅

公院事故停不了 職員病人急扶眼科儀器 公立醫院接連發生墜物事件，想不到在威爾斯親王醫院，連用來檢查治療的桌面亦告斷裂，要病人都要幫手扶着檢查儀器。事件令職員及病人手腳出現輕微紅印，惟幸無大礙。公立醫院設備頻頻出現問題，勢令病患接受治療時多分擔憂。

公立醫院醫療儀器意外事件，由2月聯合醫院跌手術燈數起，連同上一次東區醫院跌床頭監護儀顯示屏，以及是次治療桌面情況，半年內便有多達10宗同類事故，頻繁程度令人咋舌。威爾斯親王醫院指出，前日早上約11時許，眼科中心一名職員為病人進行眼壓檢查期間，使用中的檢查治療桌面斷裂，有關職員和病人即時嘗試扶着眼壓檢查儀器，其他職員亦上前協助。事後有關職員的腳部及病人手部及腳部出現輕微紅印，經檢查後沒有大礙，醫院服務亦沒有受影響。

同類事故半年多達10宗 威院表示非常重視事件，即時向有關員工及病人解釋事件及予以慰問。威院亦隨即調查事件，確認中心職員當時正確使用有關設備，而該檢查治療桌專為眼科檢查而設，醫院使用同類檢查治療桌已超過10年，初步懷疑事件與桌面物料品質有關。

現已停用同批次的檢查治療桌，並責成供應商盡快詳細檢查院內所有同款的檢查治療桌，確保可以安全使用，而威院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

多月來多間公立醫院均發生不同程度的醫療儀器部件脫落情況，如4月18日同樣發生在威院的手術室，一道自動門路軌的鋁金屬外殼脫落。而今個月12日，東區醫院有病人床頭監護儀顯示屏掉落，幸未對病人及醫護人員造成嚴重傷害。