網上發布煽動訊息 詠春拳館男東囚3月

【本報訊】詠春拳館男東主被指於半年間，持續在社交平台發布內容，包括煽動推翻中央政權、煽動他人引起對中央及香港特區政府憎恨等，因而被控一項煽動罪。他前日認罪，押後至昨日在西九龍裁判法院判刑。裁判官指，被告言論內容尖銳偏激，充滿憎恨怒罵，超越一般批評；而且行為持續半年，或令本趨平靜的社會死灰復燃，但他沒鼓吹暴力，貼文的反應亦一般，本案嚴重性偏低。不過裁判官重申，危害國安行為影響深遠，判刑須具阻嚇性，判他入獄3個月。

20則具煽動性內容

涉案63歲被告江達權，報稱商人。他被控於2022年12月28日至2023年6月26日期間，在港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook發布、提供及/或持續提供陳述、相片及/或圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。