懲罰Mee案 國安處再拘兩前眾志成員

【本報訊】再有一對男女涉嫌違反《港區國安法》被捕。據了解，昨日落網的為前香港眾志副秘書長陳珏軒及組織幹事黃莉莉，他們被指極有可能與協助經營社交平台及手機應用程式「懲罰Mee」有關，以資助被通緝的香港眾志創黨主席羅冠聰。換句話說，涉及「懲罰Mee」案被捕的累計共7人。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

香港國家安全處人員昨早分別搜查紅磡及長沙灣的兩個單位，拘捕一名本地男子及一名本地女子（俱29歲），涉嫌違反《港區國安法》第29（4）條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及香港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。調查顯示，兩名被捕人與本月5日涉「懲罰Mee」案的被捕者有關。他們現正被扣查。

累計7人被捕 連同今次拘捕行動，「懲罰Mee」案累計7人被捕，均為前香港眾志成員，早前落網的包括前香港眾志主席林朗彥、常委朱恩浩、成員廖偉濂、李啟靖和鍾展翹（24至28歲）。調查顯示，有人涉嫌透過營運公司、「懲罰Mee」社交平台及手機應用程式，從中收取資金支援羅冠聰，亦多次透過相關社交平台發布具有煽動意圖的訊息。

翻查資料，國安處本月動作頻頻，先於月初高調懸紅共800萬元通緝時事評論員袁弓夷、前議員羅冠聰、郭榮鏗及許智峯、前法政匯思召集人任建峰、在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀、前職工盟總幹事蒙兆達及綽號「攬炒巴」的劉祖廸等8名身在海外人士，指他們反中亂港，竄逃海外後繼續從事危害國家安全的行為，勾結外國插手，涉嫌違反港區國安法。

自通緝後，國安處再拘捕上述林朗彥等5名前香港眾志成員，指涉嫌違反港區國安法「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的作為」。人員又先後帶走羅冠聰、蒙兆達、郭榮鏗及袁弓夷的家人，以及前香港眾志常委林淳軒問話，但沒有拘捕。