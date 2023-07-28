過渡屋項目爆欠薪 ８紮鐵工被拖糧60萬

【本港訊】將軍澳寶邑路過渡性房屋「邑庭居」項目地盤發生追薪事件，8名三判紮鐵工人報稱被拖欠約60萬元薪金，昨晨在地盤出入口位置掛起「黑心老闆無良」等字句標語。有關項目的營運機構稱將了解事件，並會確保工人權益及避免房屋工程受影響。

「以為政府工程好穩陣」 本報昨晨到現場了解情況，紮鐵工友陳先生指，工人自去年11月在地盤工作，最高峰時有逾30名紮鐵工，隨後逐漸減到20餘人；惟至今年5月起，地盤開始拖欠薪金及工程物料費，多次向二判追薪無果，現時20多名工人被拖糧。陳無奈指，「以為政府工程好穩陣，點知去到尾期先冇糧出。」工人代表指前日已向勞工處求助。

翻查資料，寶邑路「邑庭居」由基督教家庭服務中心負責營運，計劃共提供413個單位，租金介乎3,300元至5,350元，單位實用面積由123至265平方呎，預計今年第3季竣工，營運期約5年。

該中心及後發出聲明指，有關工程是委聘「中國港灣工程有限責任公司」為總承建商負責興建，並指一直謹守合約條款，嚴密監督工程的進度，並如期向中國港灣發放工程費用；而獲悉事件後已向總承建商了解事件，責成必須嚴肅處理及盡快解決，以保障工人的權益及避免對工程造成影響。