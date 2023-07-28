爭取更多資料 南丫海難家屬盼釐清真相

【本報訊】2012年10月1日發生的南丫海難距今逾10年，死難者家屬冀死因庭可尋求事件真相。上訴庭周三下令為南丫海難兩名死者召開死因研訊，其中一名死者家屬兼幸存者趙炳全昨於電台節目中表示，原本對上訴「打定輸數」，因此對上訴庭日前的判決感到喜出望外，形容沉船始末和「南丫IV」快速沉沒的原因，對家屬一直是謎團，希望為死去的胞姐討回一個交代。家屬其中一個爭議點，是撞入「南丫IV」的「海泰號」，船頭可能有加裝金屬片，加快「南丫IV」沉沒，趙指，有知情人士向他提供資料，期望在死因研訊上釐清真相。

事發逾10年 沉沒原因成謎 協助家屬的前議員涂謹申指，當年的獨立調查，港燈、船廠和海事處都有派律師盤問證人，不過家屬就無權盤問，認為極度不公平，家屬在今次死因研訊上，可以進行盤問和檢驗證據。他指，家屬一方至今已掌握七、八成事實，而法庭有權要求政府部門就事件提交更多資料，期望政府在死因庭上，公開當年的運輸及房屋局針對海事處官員的調查報告。

事件中「海泰號」船長黎細明，與「南丫IV」船長周志偉，因誤殺及危害他人海上安全等罪，分別判囚8年和9個月，海事處前助理處長蘇平治涉藉公職作出不當行為罪成，被判囚16個月，其後上訴得直獲釋。涂指，至今被判刑的人士，在案件中可能只屬配角，不是主要角色，認為刑事責任仍未追究完畢，包括驗船和批則時，有沒有人為錯誤和遺漏，有關的海上安全問題涉及公眾利益。他指事件發生超過10年，不排除時間愈長，有更多知情人士願意協助家屬，呼籲掌握資料的人士聯絡執法部門。

趙炳全