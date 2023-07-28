公僕涉貪不當行為 5年35人遭免職

操守響警號 被檢控人數創新高 公務員一直被喻為「鐵飯碗」，更有高薪厚祿和大量津貼，盼以高薪養廉。政府昨向立法會提交的文件顯示，過去5年合共16名公務員因觸犯 《防止賄賂條例》或「公職人員行為失當罪」被定罪而被免職，另有19名人員經廉署轉介部門作內部調查被發現涉及不當行為被免職，兩種情況合共35人被免職。至被廉署轉介至各局或部門，考慮採取紀律行動或行政措施的政府人員數字，2022年較2021年急增約一倍至116人。

公務員事務局向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，不單止透露有關的數據，同時交代廉署接獲政府部門涉貪投訴數字，由2021年的645宗下跌至2022年533宗；可追查的投訴宗數亦由2021年的426宗下跌至2022年372宗。儘管投訴及可追查的數字下跌，但被檢控的人員數目近年卻再創新高，2018及2019年各有13人，而2020年跌至只有5人，但2021年則增至14人，2022年更增至20人。在該年被檢控的政府人員當中，及後被裁定罪名成立的人數（截至本年5月31日），由2021年的9宗跌至2022年的5宗。

轉介考慮採紀律行動者倍增 被廉署轉介各局或部門考慮採取紀律行動或行政措施的政府人員數字，在2018年有87人、2019年增加4人至91人、2020年增至107人，而2021年則下跌至65人，然而在2022年則急增約一倍至116人。

政府解釋，指在2022年轉介局或部門建議採取紀律行動或行政措施的人數較2021年為高，主要是由於個別個案涉案人數較多。對於廉署在調查後沒有向個別人員提出檢控，但在調查中發現可能有不當或違規行為的個案，當局表示，廉署在徵詢其審查貪污舉報諮詢委員會的意見後，可轉介有關的局或部門， 以考慮採取紀律行動或行政措施。

當局又重申，重視公務員的品行操守 ，對違法違規的公務員採取零容忍態度。對於干犯貪污及操守有違廉潔的個別人員，也定必嚴肅處理。