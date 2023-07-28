動漫電玩節今揭幕 實況賽車 入場鍊轉大帽山

為動漫迷、電子遊戲機迷期待的動漫電玩節今天起一連5日在灣仔會議展覽中心舉行，今年場內除了銷售模型及電玩產品外，入場人士亦可試玩各類電子遊戲，亦可欣賞珍貴的模型玩具，甚至與造型模特兒打卡。有本地遊戲商首次參展，期望透過動漫展宣傳香港賽車遊戲。多個攤檔均推出會場限定優惠或限定產品，相信復常後首個動漫展銷情好過去年。

動漫節舉行前夕，各個攤位都在布置，工作人員忙於擺放展品，執拾貨品。有銷售機甲玩具的攤檔展示1:1的《假面騎士BLACK SUN》角色模型，十分引人注目。多個電子遊戲公司設置試玩攤位予人體驗新遊戲，包括首次參展的本地賽車遊戲公司「REV TO VERTEX」。

REV TO VERTEX遊戲總監莫梓宏說，過往賽車遊戲的地圖路線集中於外國的賽車場或景點，沒有香港的賽車地圖。熱愛賽車遊戲的他兩年前忽發奇想，與家人共同研發香港都市路線的賽車遊戲，收集真實地形數據繪製地圖，還原現實世界的地理環境，例如大帽山的山路。他笑言，本港沒有賽車場，希望玩家能夠於虛擬世界感受在熟悉環境奔馳賽車的樂趣。

他又說，遊戲未正式推出，暫時僅有試玩版本。早前到日本參展時獲眾多當地人注目，他期望於香港動漫節將遊戲推廣，亦推出場內限定套裝，送贈大帽山英雄亭3D場景模型等。

售賣動漫產品的「FIRST4FIGURES」則於店內陳列眾多「超級瑪利歐（Mario）系列」等精品。銷售代理范文榛介紹，其公司過往主力製造模型等精品外銷至歐美市場，於動漫節主要期望令品牌更為人熟悉。對於今年銷售的看法，他指去年雖有疫情，但客人願意花錢，喜出望外，今年相信沒人流措施及放下疫情戒心，能再下一城，準備了逾200件模型產品銷售，期望能於周日（30日）前沽清，毋須平賣清貨。

限定產品 吸動漫迷破慳囊 另一參展商、日本大型玩具供應商Bandai（萬代南夢宮）則首次展出動漫《水星的魔女》多款模型等，亦推出會場限定產品，例如由回收物料再生而成的模型。媒體部經理李小姐擔心，近日天氣炎熱，又打風落雨，影響市民出門逛展覽的意欲，期望天公作美，令動漫節旺丁旺財。

電子遊戲商Sony今年續與電訊商CSL合辦遊戲體驗館，提供PlayStation VR、PS5遊戲試玩，亦首次推出PS5主機會場優惠，限量首百名買家可獲約400元折扣，另有遊戲機連上台組合優惠，送贈流動充電器等禮品。Sony市場部高級經理陳慧茵說，通關後相信人流會較往年多，對今年銷情樂觀，相信百部遊戲機優惠會首日清空。Xbox則推出買指定主機套裝送限量版麻雀一套。