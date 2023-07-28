西隧8‧6實施易通行 東隧8‧27起施行

【本報訊】經常駕車過海的市民注意，三條過海隧道下周三（8月2日）將調整收費，當晚零時零分，西隧及東隧將短暫封閉約5分鐘，以更新收費設施。運輸署同時宣布，繼紅隧今周日起實施「易通行」不停車繳費，西隧下月6日清晨5時亦將實施，東隧實施日期則是下月27日。

三隧分流方案今年6月底通過，有待政府8月2日收回西隧專營權時同日實施。首階段「633」固定收費方案下，西隧私家車收費將由75元減至60元；紅隧、東隧則分別加10元及5元，劃一收30元。

過海的士全日劃一收25元 至於過海的士收費三條過海隧道全日劃一25元。與現行附加費安排相同，在非過海的士站上的士的乘客須支付去程及回程隧道費，即共50元。而東隧將不設無載客的士收費類別。其他車輛種類隧道費維持不變。

運輸署另提醒駕駛人士，由香港西區隧道有限公司售出以繳付西隧費用的隧道費代用券，以及現時提供的商業推廣優惠，包括深宵優惠及贈券等，將隨專營權屆滿而終止。

根據當局早前公布，三條過海隧道最快今年內引入「不同時段不同收費」，屆時繁忙時段即早上7時半至10時15分，及下午4時半至7時，私家車收費為「644」，即西隧維持60元，紅隧、東隧加至40元；非繁忙時段即晚上7時至翌日早上7時半，三隧劃一降至20元。