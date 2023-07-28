首批電動雙層巴 安達臣區試行

4年內增購500部 車上有免費5G 為達致「碳中和」目標，九巴不斷擴大電動巴士車隊。繼去年引入16部純電動單層巴士後，九巴昨日宣布，首批電動雙層巴士將於下周日（30日）起陸續投入服務，率先安排於安達臣發展區行駛。九巴表示，今年內將會有52部電動雙層巴士投入服務，或擴展至其他繁忙市區路線，預料4年內增購至500部雙層電動巴士。

九巴表示，該批電動雙層巴士由內地企業比亞迪出產，後日起將率先行走安達臣發展區的213M循環路線，來往安泰邨至藍田站。與以往一樣，雙層電巴續以「電光綠」作車身主色，並採用「刀片電池」技術，由於體績小，可減少佔用車廂空間，總載客量可達115人，充電約兩小時，便能續航300公里，足以應付九巴近80%巴士的全日運作需要。

可載客115人 通道更寬闊 此外，該款雙層電巴車頂同時設有太陽能板，可為通風系統等車廂設施供電，車廂內則以LED燈照明。至於車廂布局則與現役雙層巴士大致類同，但乘客座位距離及通道則更寬闊；車廂內亦分別提供雙輪椅泊位、免費5G Wi-Fi上網服務，以及USB充電插座等設施予乘客使用。

九巴車務總監關智偉表示，電巴寧靜、零排放，亦不會因引擎發熱，令「路邊的大家覺得好熱」。他又提到，香港巴士載客量一般較高，中途站亦較多，許多時候需要行走上落斜路段，安全標準亦非常嚴格，不過這款雙層電巴則克服了以上難題，表現令人滿意。

因應電巴數目增加，九巴正積極為現有車廠增設充電設施，包括正籌備斥資20億元，在屯門及大埔興建兩座新能源巴士多層車廠，預計4至5年內落成，能提供850個充電巴士泊位。

車頂安裝太陽能 助通風散熱 另外，九巴近年亦自行研發在巴士車頂安裝太陽能裝置，設有相關裝置的巴士，當停車熄匙後車廂溫度超過攝氏35度時，會以太陽能供電驅動通風系統，有效將車廂溫度降低8至10度。系統亦會供電予冷氣系統的風扇及乘客設施，每部巴士每日節省耗油量5至8%，相等於每年每部巴士減少約6噸碳排放。

關智偉 乘客座位距離及通道會更寬闊。 電巴車頂設有太陽能板，可為車廂設施供電。